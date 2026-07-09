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Retroscena trattativa saltata di Gila – Il Ds Manna ha sempre fatto proposte al ribasso e il Milan ne ha approfittato

Armando Fico 9 Luglio 2026 0 38 sec read

Benchè trattato a lungo dal Napoli, il difensore della Lazio Mario Gila è stato acquistato dal Milan che ha approfittato delle offerte al ribasso del Direttore  Sportivo azzurro Giovanni Manna. Pertanto il club di De Larentiis si è ritrovato con un pugno di mosche in mano. Il  Napoli aveva pure trovato un’intesa di massima con il giocatore sull’ingaggio, però,  il mancato trasferimento in azzurro non è legato soltanto all’attuale strategia societaria, la dirigenza napoletana ha sottovalutato il fattore tempo, causando l’ inserimento della concorrenza, che ha colto la palla al balzo, anche perchè ha offerto di più al difensore spagnolo. Il Club rossonero, visto quanto è accaduto ha pensato bene di fare un dispettuccio ad Allegri che è rimasto deluso dall’operazione andata a vuoto. Così facendo la SSCN rischia di non concludere affari rilievo.

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