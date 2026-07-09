Il Napoli ha bloccato Exequiel Zeballos. L’esterno classe 2002 è finito fuori rosa con il Boca Juniors dopo la scelta di non rinnovare il contratto con il club argentino, in scadenza a dicembre. Si tratta di un’ala offensiva, e di un investimento soprattutto per il futuro. Gli azzurri sono al lavoro per chiudere con il club argentino.
I NUMERI DI ZEBALLOS – Nonostante la giovane età, l’esterno offensivo vanta già 140 presenze con il Boca Juniors, con cui ha segnato 16 gol e servito 16 assist. Come detto, è finito recentemente fuori rosa per il mancato rinnovo, e pertanto ha giocato solo 13 partite nel 2026.
Fonte: Gianluca Di Marzio