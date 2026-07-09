CALCIOMERCATO

CALCIOMERCATO NAPOLI –  Bloccato Zeballos del Boca Juniors

Vincenzo Letizia 9 Luglio 2026 0 30 sec read

Il Napoli ha bloccato Exequiel Zeballos. L’esterno classe 2002 è finito fuori rosa con il Boca Juniors dopo la scelta di non rinnovare il contratto con il club argentino, in scadenza a dicembre. Si tratta di un’ala offensiva, e di un investimento soprattutto per il futuro. Gli azzurri sono al lavoro per chiudere con il club argentino.

I NUMERI DI ZEBALLOS – Nonostante la giovane età, l’esterno offensivo vanta già 140 presenze con il Boca Juniors, con cui ha segnato 16 gol e servito 16 assist. Come detto, è finito recentemente fuori rosa per il mancato rinnovo, e pertanto ha giocato solo 13 partite nel 2026.

Fonte: Gianluca Di Marzio

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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