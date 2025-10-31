ANTEPRIMA PARTITA

ANTEPRIMA PARTITA – NAPOLI vs COMO, domani i partenopei in cerca del tris di successi, al Maradona

Un Napoli galvanizzato da delle vittorie contro Inter e Lecce, domani pomeriggio, al Maradona, andrà alla ricerca del tris di successi, contro il Como, nerll’ anticipo della  decima giornata di campionato Dimenticata la figuraccia di Coppa, la squadra di Antonio Conte, oggi, sembra motivata ed affamata di risultati. Dall’altro lato, però, ci sarà un Como. che, ormai non è più una rivelaziomne, per cui sarà un impegno da prendere con le molle. I lariani hanno un gioco bello da vedere e tanta padronanza del campo. Fabregas ed i suoi giovani calciatori, tra cui spicca il talento di Nico Paz, non perdono dalla seconda giornata, quando furono sconfitti, di misura, a Bologna. Un avversario, pertanto, che darà filo da torcere agli azzurri. Conte ha in mente dei cambi rispetto alla gara coi giallorossi salentini; dovrebbe rientrare dal primo minuto  il danese Hojlund e Lucca andrà in panchina. In difesa, c’è la speranza che possa giocare, finalmente, Rrahmani che farebbe coppia con Buongiorno,  in caso contrario spazio a Beukema. Sulle corsie basse Di Lorenzo e Spinazzola, mentre a centrocampo il trio Angussa, Gilmour, Mc Tominay. In avanti a completare il 4/3/3, Politano, Neres e Hojlund. Queste le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani (Beukema), Buongiorno,Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Conte.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Diao; Morata. Allenatore: Fabregas.

Passiamo ai numeri della partita; gli azzurri  hanno giocato, contro il Como, complessivamte, 34 incontri sufddvisi in A , B e Coppa Italia, il bilancio registra  22 vittorie, per il Napoli e  6 per i lombardi, altrettanti sono  i  pareggi. I partenopei hanno realizzato 65 gol e incassati 26. Appuntamento, domani, alle ore 18 a Fuorigrotta, dove ad assistere al match, ci sarano oltre 50mila spettatori.

 

