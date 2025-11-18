LA SCOMMESSA

LA SCOMMESSA – Il Piano d’Attacco: singola Austria 1 e “Tris per il Raddoppio”

Vincenzo Letizia 18 Novembre 2025 0 2 min read

La giornata calcistica internazionale, tra qualificazioni Mondiali e amichevoli di lusso, offre uno scenario perfetto per mettere a punto una strategia di scommesse bilanciata. Analizziamo una giocata composta da un solido pilastro singolo e da un tris aggressivo, ma mirato, per cercare di centrare un raddoppio complessivo.

La Base: La Singola “Di Recupero”

La scommessa singola, per sua natura, è concepita per essere il punto fermo della giocata, minimizzando il rischio grazie a una quota più contenuta. In questo caso, funge da “singola di recupero” (Puntata indicativa: 6,80€), mirata a un esito altamente probabile per assicurare un rientro di cassa.

Evento Chiave: Austria vs Bosnia-Erzegovina (Qualificazioni Mondiali)

  • Pronostico: Esito Finale 1X2: 1 (Vittoria Austria)
  • Quota: 1.35
  • Analisi: L’Austria gioca tra le mura amiche e vanta una superiorità tecnica e di forma rispetto alla Bosnia, che spesso dimostra vulnerabilità in trasferta. La scelta sulla vittoria interna è il pronostico più prudente e solido della combinata, essenziale per il piano di recupero.

Rischio Controllato: Con una vincita potenziale di 9,18€, questa singola copre quasi interamente l’investimento totale e garantisce una base sicura per tentare il colpo grosso.

La Tripla (Tris) per il Raddoppio

Il secondo elemento della strategia è il Tris (Puntata indicativa: 3,10€), una combinazione di tre eventi che, moltiplicando le quote, mira a un valore totale prossimo a 3.00, garantendo un potenziale raddoppio.

La tripla si compone di tre pronostici selezionati per la loro specificità:

1. Galles vs Macedonia del Nord (Qualificazioni Mondiali)

  • Pronostico: Under/Over Angoli (7.50): Over
  • Quota: 1.32
  • La Scelta: Si abbandona il tradizionale 1X2 per puntare sugli angoli. Trattandosi di una gara di qualificazione cruciale, si prevedono attacchi insistiti e azioni sulle fasce che dovrebbero facilmente superare la soglia dei 7 calci d’angolo totali.

2. Scozia vs Danimarca (Qualificazioni Mondiali)

  • Pronostico: MultiGol 1-3 Casa (La Scozia segna tra 1 e 3 gol)
  • Quota: 1.43
  • La Scelta: Una giocata che copre uno scenario di gara equilibrato ma non sterile. La Scozia è attesa a una prova d’orgoglio in casa; il MultiGol 1-3 offre una copertura ampia, escludendo l’improbabile 0 e il raro risultato con 4 o più gol scozzesi.

3. Brasile vs Tunisia (Amichevoli Internazionali)

  • Pronostico: 1X2 Primo Tempo: 1 (Vittoria Brasile al Primo Tempo)
  • Quota: 1.58
  • La Scelta: Contro la Tunisia, il Brasile è atteso a un dominio tecnico immediato. Il “segno 1 al primo tempo” è una scommessa popolare nelle gare con un netto divario tecnico, confidando in una partenza sprint dei verdeoro.

Riepilogo Tattico

Con una strategia ben definita, che punta sulla prudenza della singola e sull’audacia calcolata della tripla, l’investimento complessivo (indicativo) è di 9,90€ (6,80€+3,10€).

N. B. Le cifre sono a mero titolo esemplificativo.

Obiettivo della Serata: Raggiungere una vincita potenziale complessiva di 18,42€ (9,18€+9,24€), centrando un raddoppio che permetterebbe di chiudere la serata con un profitto netto significativo. Ora non resta che attendere il fischio d’inizio!

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

