ROMELU LUKAKU – Oggi l’attaccante belga incontrerà Antonio Conte per un chiarimento sul suo comportamento

Romelu Lukaku, è tornato a Napoli, ed oggi, in quel di Castel Volturno, dove il Napoli, stamane, riprende la preparazione in chiave posticipo col Bologna di lunedì sera, al Maradona, ci sarà finalmente, un colloquio chiarificatore con Conte. Dunque, la giornata odierna sarà fondamentale per scoprire il futuro di Big Rom. Inutile ripetere che con il suo comportamento, il belga ha deluso il tecnico leccese che lo ha sempre sostenuto, aprendo uno strappo molto difficile da ricucire. Quando tornò qualche settimana fa, Conte lo aspettava, almeno per un saluto, tuttavia Lukaku ripartì subito col suo jet privato, senza passare dal mister. A breve sapremo se tra i due ci sarà stata un’intesa o un addio definitivo. Intanto, il club partenopeo è alla finestra, in attesa di comprendere se il calciatore, ancora sotto contratto, tornerà ad essere una risorsa azzurra o se il rapporto si interromperà bruscamente.