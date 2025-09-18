LE INTERVISTE – Manchester City, Guardiola: “Dura sfidare il Napoli, bravi a mantenere la lucidità”

Queste le dichiarazioni del tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, allenatore dei Citizens: “Sono molto contento per una gara contro un avversario che è sempre complicato affrontare, restare lucidi era determinante. Negli spazi stretti Doku è rapidissimo, si è creato le sue chance e ha trovato il gol.”

I 50 gol di Haaland in Champions League?

“Siamo fortunati ad averlo con noi. Ci sono campioni straordinari come Lewandowski e Cristiano Ronaldo che hanno segnato tantissimo e lui sta facendo lo stesso, è incredibile. Se mantiene questa media può davvero diventare il miglior marcatore della storia della Champions League”.

Visti dei progressi?

“Sì, è tutta una questione di esperienza e mentalità”.

Su Rodri.

“Rodri sta bene, è stato lui a chiedere la sostituzione. Foden ha dato una mano enorme, ha giocato vicino a Haaland come nell’anno in cui abbiamo vinto il campionato. Siamo molto soddisfatti, lui è felice e lo dimostra: è un talento puro”.

La chiave per rilanciare Foden?

“Non mettergli addosso troppa pressione. Tutti nella vita hanno bisogno di sentirsi apprezzati, amati. Lui deve sentirsi protetto e sostenuto in ogni ambito. Poi in campo dà le risposte”.

Nico O’Reilly?

“Già l’anno scorso aveva mostrato la sua qualità. Può ricoprire 3-4 ruoli, anche se inizialmente aveva qualche limite dopo l’uscita dal vivaio. È cresciuto molto nell’uno contro uno e nella gestione del pallone”.

Prossimi due giorni?

“Domani faremo una bella passeggiata (ride, ndr). Serve recuperare energie e riposarci in vista di domenica”.

Calendario?

“Meglio non parlare: abbiamo giocato stasera e dovremo farlo ancora domenica”.

Rodri?

“Ieri non era al 100%, ma mi ha garantito che avrebbe giocato senza problemi”.