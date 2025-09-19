LE INTERVISTE – Ruben Dias: “Foden fa la differenza, avere Donnarumma in porta è rassicurante. De Bruyne? E’ una leggenda del City”

Ruben Dias ha commentato la vittoria del City contro il Napoli: “Foden? Penso che sia sotto gli occhi di tutti, lui lo sa quanto è importante averlo con noi e poter contare su di lui. Sa quanto è speciale e quanto fa la differenza. Non mi piace fare paragoni voglio dire che mi sono sentito sicuro anche con Ederson che è un portiere straordinario. Ovviamente Gigio è un portiere diverso, è eccezionale ed è rassicurante averlo dietro. Stasera ha avuto poco da fare ma ha fatto sentire la sua presenza, parla continuamente e questo è molto importante. È una leggenda del club ed anche un amico per tutti noi. Quando l’abbiamo visto nel tunnel avremmo voluto scherzare un po’ con lui, ma dovevamo concentrarci sulla partita. Abbiamo vissuto momenti molto speciali insieme, siamo felici che anche per lui le cose stiano andando bene. Oggi abbiamo sentito l’amore che noi e i tifosi proviamo per lui. Anche prima della partita gli abbiamo detto che sarebbe comunque tornato qui in qualche modo”.