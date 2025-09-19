NEWS

LE INTERVISTE – Ruben Dias: “Foden fa la differenza, avere Donnarumma in porta è rassicurante. De Bruyne? E’ una leggenda del City”

Vincenzo Letizia 19 Settembre 2025 0 49 sec read

Ruben Dias ha commentato la vittoria del City contro il Napoli: “Foden? Penso che sia sotto gli occhi di tutti, lui lo sa quanto è importante averlo con noi e poter contare su di lui. Sa quanto è speciale e quanto fa la differenza. Non mi piace fare paragoni voglio dire che mi sono sentito sicuro anche con Ederson che è un portiere straordinario. Ovviamente Gigio è un portiere diverso, è eccezionale ed è rassicurante averlo dietro. Stasera ha avuto poco da fare ma ha fatto sentire la sua presenza, parla continuamente e questo è molto importante. È una leggenda del club ed anche un amico per tutti noi. Quando l’abbiamo visto nel tunnel avremmo voluto scherzare un po’ con lui, ma dovevamo concentrarci sulla partita. Abbiamo vissuto momenti molto speciali insieme, siamo felici che anche per lui le cose stiano andando bene. Oggi abbiamo sentito l’amore che noi e i tifosi proviamo per lui. Anche prima della partita gli abbiamo detto che sarebbe comunque tornato qui in qualche modo”.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

