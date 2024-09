Champions League – Stasera parte la nuova competizione europea per eccellenza, tra le italiane debuttano il Milan e la Juve

Da oggi tornano le varie competizioini europee; stasera parte la Champions League con il nuovo format che, quest’anno, prevede 36 formazioni in lizza, tutte racchiuse in un unico girone. Per l’Italia, come è noto, partecipano Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna, ma non potranno esserci derby nella prima fase. Per il momento, debuttano, per il nostro paese, il Milan e la Juve. I rossoneri saranno impegnati, a San Siro, alle 21, contro i Red Devils del Liverpool , mentre i bianconeri giocheranno in casa, alle 18,45, al cospetto degli olandesi del Psv Eindhoven. Per la crionaca, le partire si svolgeranno in tre giorni: martedi, mercoledi e giovedì. Domani, sarà la volta del Bologna, al Dall’Ara, alle 18,45 contro lo Shakhtar Donetsk e dell’Inter al Manchester, contro il City, alle 21. Infine giovedì scenderà in campo l’Atalanta che affronterà l’Arsenal, tra le mura amiche, alle 21.