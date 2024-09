Serie A – Il Napoli scende al secondo posto in classifica, dopo il successo dell’Udinese a Parma

In virtù del successo dell’Udinese per 3 a 2, in rimonta, contro il Parma, al Tardini, nel Monday Night della quarta giornata di serie A, il Napoli cede il primo posto della graduatoria alla compagine friulana che sale a quota 10, ovvero un punto in più degli azzurri. Un plauso, quindi ai giocatori di Runjaic, tecnico tedesco che è stato fino a pochi mesi fa il ct della Polonia. alla sua prima esperienza nel campionato italiano. Tuttavia i friulani sono stati avantaggiati dal fatto che gli emiliani, in vantaggio di due reti, hanno subito l’espulsione di Keità che ha sciolto come neve al sole la squadra che ha letteralmente staccato la spina. La vittoria dei friulani, però è meritata, non fosse altro che per l’ardore e la voglia di riscatto messa in campo nel secondo tempo. Nell’altra gara giocata, la Lazio ha avuto la meglio sul Verona per 2 a 1.