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RINNOVI NAPOLI – Dopo Rrahmani, pronti i nuovi contratti per Mc Tominay e Lobotka, due colonne del presente e del futuro azzurro

Armando Fico 5 Maggio 2026 0 45 sec read

Il Napoli ricomincia da tre; dopo l’allungamento contrattuale fino al 2029 di Amir Rrahmani, la società di De Laurentiis sta per far firmare i nuovi contratti allo scozzese ex Manchester  ed allo slovacco, consigliato dal connazionale Hamsik, qualche anno fa. I due calciatori, con il kosovaro costituiscono la colonna portante del Napoli di oggi e del prossimo futuro. Intorno a queste importantissime pedine della squadra, Conte, se rimarrà, o il nuovo allenatore, dovranno far crescere nuovi  talenti da scoprire in giro per il mondo dai talent scout del club partenopeo, o dal direttore sportivo. Inoltre il Napoli ha intenzione di riscattare il danese Hojlund, considerato un attaccante prezioso che può solo migliorare. Subito dopo aver conquistato la matematica certezza di giocare, il prossimo anno, ancora nella massima competizione continentale, il forte centravanti azzurro diventerà, a tutti gli effetti, un calciatore partenopeo, sborsando i 44 mln rimanenti, come da accordo con il club inglese.

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