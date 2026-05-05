MONDAY NIGHT 35esima di campionato – Roma a valanga sulla Fiorentina, Lazio blitz a Cremona

Il Monday Night relativo alla 35esima giornata di serie A, ha registrato due successi delle compagini romane: la Roma ha travolto la Fiorentina per 4 a 0 ,mentre la Lazio si è imposta, in trasferta, contro la Cremonese per 2 a 1. Grazie alla vittoria di ieri, i giallorossi di Gasperini si sono portati ad un solo punto dalla Juventus quarta ed ora aspirano, giustamente, ad una posizione Champions. I biancocelesti di Sarri, invece, hanno scavalcato il Bologna, assestandosi a quota 51 punti a +2 dagli emiliani, all‘ottavo posto in classifica.