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Serie A, l’Inter punta già il bis scudetto: per i bookie nerazzurri campioni d’Italia anche nel 2026/27

Vincenzo Letizia 4 Maggio 2026 0 41 sec read

ROMA – Mancava solo la matematica, arrivata dopo il 2-0 di San Siro contro il Parma: l’Inter è campione d’Italia per la 21esima volta nella sua storia, un trionfo meritato per la formazione di Chivu, al primo scudetto da tecnico, nell’anno del debutto in nerazzurro. Con la possibilità di centrare il double con la Coppa Italia, i bookmaker sono già proiettati alla stagione 2026/27, dove l’Inter parte ancora da favorita: la doppietta nerazzurra – come riporta Agipronews – si gioca a 2,25 su Sisal e 2,50 su Planetwin365, davanti al Napoli, che cercherà di riportare a casa lo scudetto, offerto a 4,00 e la Juventus, oramai a digiuno dal 2020, fissata a 5,00. Più staccato il Milan (6,00), mentre aumentano le quote in casa di tricolore della Roma (16,00) e della prima storica volta del Como, vista a 20 volte la posta.

 

EMT/Agipro

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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