CALCIOMERCATO

CALCIOMERCATO NAPOLI – Mario Gila: intesa totale sul contratto, ora la palla passa a Lotito

Vincenzo Letizia 16 Giugno 2026 0 52 sec read

Il Napoli stringe i tempi per blindare la difesa del futuro e incassa un “sì” pesantissimo. C’è infatti l’intesa totale sul contratto tra il club partenopeo e Mario Gila, arrivata dopo le vistose aperture che il centrale spagnolo aveva già manifestato nel corso delle ultime settimane. Un passo in avanti decisivo sul fronte del giocatore, che ha sciolto le riserve ed è pronto a sposare il progetto azzurro.
​Adesso, però, la palla passa ai club. Napoli e Lazio sono in contatto serrato per trovare la quadra economica, ma lo scoglio più grande resta Claudio Lotito. Il presidente biancoceleste non ha mai digerito l’idea di cedere il difensore e non ha ancora dato il via libera definitivo all’operazione. Per sbloccare la trattativa e vincere le resistenze della dirigenza capitolina, il Napoli sta studiando l’inserimento di alcune contropartite tecniche: sul tavolo c’è il nome di Rafa Marin, ma nelle ultime ore stanno salendo vertiginosamente le quotazioni del giovane Marianucci, di ritorno dal prestito al Torino e profilo che potrebbe sbloccare definitivamente il semaforo verde da Formello.

di Vincenzo Letizia 

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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