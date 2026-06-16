CURIOSITÀ – UFO sopra Miami: il match tra Scozia e Brasile mette in allarme gli appassionati di fantascienza

Il countdown per la terza giornata del Gruppo C della Coppa del Mondo 2026 ha assunto una piega decisamente insolita. Mentre gli analisti sportivi valutano gli schemi tattici e le probabilità di qualificazione ai sedicesimi, una frangia di appassionati di ufologia e curiosi del web ha messo nel mirino la sfida del 24 giugno a Miami. La tesi, che sta rimbalzando tra social e forum dedicati ai misteri dello spazio, è clamorosa: gli alieni sfrutteranno la risonanza planetaria di Scozia-Brasile per effettuare il loro primo sbarco ufficiale sulla Terra.

La genesi di questa bizzarra previsione risiede in una complessa (e decisamente fantasiosa) interpretazione di coincidenze numeriche e astronomiche. Secondo i sostenitori della teoria, le coordinate geografiche del Miami Stadium, sommate all’orario del calcio d’inizio e all’insolito allineamento planetario previsto per quella notte di inizio estate, creerebbero una sorta di “portale geopolitico e magnetico”. Il Brasile, icona globale del calcio spettacolo, e la Scozia, storica nazionale tornata sul più grande palcoscenico mondiale, rappresenterebbero il palcoscenico perfetto per un pubblico intergalattico.

«Se una civiltà superiore volesse analizzare i comportamenti sociali della Terra, un evento planetario come i Mondiali americani sarebbe il target ideale», si legge in uno dei post più condivisi sulle piattaforme digitali. «La scelta del match non sarebbe casuale: il contrasto tra la rigidità tattica europea e l’estro sudamericano genererebbe un picco di attenzione globale unico».

La notizia ha rapidamente scalato gli indici di curiosità, trasformando l’attesa per la partita in un fenomeno pop. A Miami l’atmosfera è già caldissima, e non solo per il clima della Florida: diversi negozi di souvenir hanno iniziato a esporre magliette bizzarre che fondono i colori delle due nazionali con iconiche navicelle spaziali, mentre alcune piattaforme di intrattenimento ironizzano su come l’ipotetico comitato di accoglienza dovrebbe gestire un’invasione di campo… extraterrestre.

Anche i bookmaker internazionali hanno cavalcato l’onda della goliardia, inserendo in lavagna quote surreali per l’evento “Sospensione del match causa avvistamento UFO”. Se dal punto di vista scientifico e logico la previsione rimanga confinata nel regno delle pure suggestioni estive, l’incrocio tra la massima competizione calcistica e il fascino dell’ignoto ha regalato ai Mondiali del 2026 la sua prima, indimenticabile pagina di folklore contemporaneo. Il 24 giugno, insomma, gli occhi del mondo saranno puntati sul rettangolo verde di Miami, ma un’occhiata distratta al cielo stellato, stavolta, la daranno in molti.

di Vincenzo Letizia