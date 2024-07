Mercato – Sfida tra Napoli e Atalanta per il centrocampista del Frosinone Brescianini

In questa sessione estiva di mercato il Napoli ha cercato di ovviare alle lacune difensive viste nella stagione passata, acquistando due forti difensori come Rafa Marin e Buongiorno e potrebbe pure arrivare Hermoso, a parametro zero. Però, è ovvio che qualcosa va fatto anche a centrocampo che rappresenta uno dei punti cruciali del gioco del calcio, a prescindere dal modulo. Per volere del suo nuovo allenatore la società partenopea, ultimamente, è tornata alla carica per il centrocampista del Frosinone Brescianini, conteso, tuttavia, anche dall‘Atalanta di mister Gasperini. Il giocatore 24enne viene valutato dal club laziale circa 12 milioni, come base di partenza. Il ds Manna lo segue, con attenzione, fin dai tempi della Juventus. Il Milan, prima società in cui ha militato Brescianini, conserva il 50% sulla sua rivendita. Al momento, si prospetta una sfida tra gli azzurri e i nerazzurri per accaparrarsi le prestazioni del calciatore che lascerà il club frusinate. Conte ha già espresso parere favorevole per il suo potenziale acquisto ma non sarà facile spuntarla. Potrebbe nascere una vera e propria asta, a suon di milioni.