Calciomercato – Lukaku aspetta il Napoli ma il Chelsea pretende 45 milioni per la sua cessione

Con la sicura partenza di Victor Osimhen verso la capitale francese, come sappiamo, Conte, ha scelto, come suo erede, Romelu Lukaku, già alle sue dipendenze all’Inter. Tra i due vi è una stima reciproca da anni, per cui l’attaccante belga attende, con ansia, la chiamata del vecchio allenatore, rifiutando qualsiasi altra offerta. Tuttavia, l’accordo con il club londinese del Chelsea, proprietario del cartellino è ancora lontano; finora l’offerta della Società di De Laurentiis è stata di 28 milioni di euro, cifra rifiutata dalla controparte. La dirigenza inglese non si smuove dai 45 milioni, ma la volontà ferrea di Lukaku di raggiungere Conte al Napoli potrebbe risultare decisiva per far cambiare idea al club della Premier che, d’altronde, deve disfarsi del giocatore che non rientra nei piani. Nel frattempo, il procuratore del belga Federico Pastorello, sta lavorando intensamente per avvicinare le due parti, al fine di accontentare l’ex Roma che ha puntato i piedi per andare all’ombra del Vesuvio.