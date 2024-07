Conte – Il tecnico leccese sembra non credere in Gaetano e Cajuste che, dunque, sono sul piede di partenza

Da quanto si evince dalle notizie giunte dal ritiro in Trentino, oltre al danese Lindstrom. per il quale si è fatto avanti l’Everton. ci sono due calciatori della zona mediana del campo, destinati a lasciare la società partenopea, subito dopo Dimaro; si tratta di Gaetano che dovrebbe tornare in Sardegna e Cajuste. Il Napoli sta tentando di assecondare ogni richiesta di Antonio Conte, sia per quanto riguarda gli acquisti che per le cessioni. La stagione scorsa dello svedese, in realtà, ha lasciato più ombre che luci, per cui appare molto difficile che rimanga nella nuova rosa dell’allenatore salentino che preferirebbe prendere al suo posto Brescianini del Frosinone. Intanto, domani gli azzurri torneranno in campo per la seconda amichevole estiva, contro il Mantova, un test molto più probante di quello con i dilettanti dell’Anaune Val di Non..