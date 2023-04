Benevento – Spal 1-3: la Strega sprofonda e vede la C

In questo lunedì di Pasquetta al Vigorito c’è un unico imperativo: vincere! Una vittoria per consentire al Benevento di sperare nelle remote possibilità di salvezza. Una sconfitta, ma questo è chiaro, equivarrebbe ad un addio anticipato alla B, che verrebbe sanzionato in maniera definitiva soltanto dalla matematica tra qualche domenica. Non è tempo, come ci ha ripetuto Stellone in conferenza stampa, per analizzare che cosa ha portato a questa situazione. Anche la Spal, comunque, versa in acque tutt’altro che limpide e ha assoluto bisogno di punti. La situazione di classifica per entrambe le compagini è disastrosa.

Il Benevento deve fare a meno degli squalificati Viviani e Acampora ma recupera Glik e Ciano. Entrambi partono dalla panchina perché la condizione fisica non è al top, ma possono dare un contributo a gara in corsa. Negli estensi c’ era il dubbio La Mantia – Moncini per l’ attacco e Arena – Dalle Mura in difesa.

Ma ecco gli schieramenti che scenderanno in campo: Paleari in porta. Veseli, Tosca, Pastina in difesa. A centrocampo Letizia, Schiattarella, Improta e Foulon. In avanti Tello e Carfora alle spalle Pettinari.

La Spal risponde con Alfonso in porta. Dickmann, Arena, Meccariello, Celia in difesa. Centrocampo con Maistro, Prati, Contiliano. In attacco Nainggolan alle spalle di La Mantia e l’ ex Moncini.

Gara valida per la 32^ giornata del campionato di serie B

Arbitra il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli

La gara

Il match inizia con il ricordo in memoria dell’ ex presidente Mazzoni. Al 4′ tentativo di testa del Benevento con Tosca, il quale impatta la sfera sugli sviluppi di un corner, ma Alfonso riesce a sventare. Cartellino giallo a La Mantia che ferma una ripartenza di Foulon al 14′. Grande intervento di Paleari che al 16′ interviene su una girata di Meccariello dal limite dell’area di rigore.

Pericolosa la Spal al 29′: punizione di Nainggolan ma La Mantia di testa non inquadra la porta a due passi da Paleari. Un minuto dopo è l’ ex Moncini che per poco non trova la deviazione vincente su cross teso di Dickmann.

Vantaggio Spal al 33′: punizione calciata da Nainggolan e Tosca allontana di testa. Sulla respinta è Prati con un destro dai 20 metri che fa secco Paleari. Ammonito Nainggolan per fallo su Schiattarella al 35′.

Prova a reagire il Benevento con un tiro di Carfora al 37′ ma il portiere estense devia in corner. Sugli sviluppi dell’angolo arriva il pareggio di Foulon, bravo a disegnare una parabola imprendibile per il portiere. La prima frazione si chiude dopo due minuti di recupero. Un pareggio importante per il Benevento, che nella ripresa ha la possibilità di tentare qualcosa in più senza l’ assillo di dover recuperare lo svantaggio.

Colpisce debolmente di testa Tello a inizio ripresa e Alfonso non ha problemi a bloccare il pallone. Giallo per Carfora che commette fallo su Nainggolan al 47′. La Spal ci prova con una conclusione di Contiliano che esce di pochissimo al 48′. Nuovo vantaggio della Spal al 51′: Celia ribadisce in rete una precedente respinta di Veseli su tiro di Maistro. Cambi nella Strega: al 56′ entrano Improta, Pastina e Schiattarella ed entrano Ciano, Kubica e La Gumina.

Le tenta tutte il Benevento che si affida al 4-3-3. Ammonito Meccariello al 61′ per gioco scorretto. Chiude il match la Spal al 66′ con l’ ex Moncini che sigla il terzo gol su cross di Nainggolan. Il Benevento ha mollato e la Spal ci prova con un colpo di testa di La Mantia che impegna Paleari al 71′.

Entra Karic al posto di Pettinari al 73′. Ci prova la Strega con Karic dalla distanza al 75′ e il pallone sfiora la traversa. Cambi nella Spal: al 76′ escono Maistro, Nainggolan e Moncini ed entrano Tunjov, Zanellato e Rabbi. Ospiti che gestiscono la gara fino alla fine in maniera tranquilla. Nel recupero è Paleari a salvare il quarto gol su Rabbi. Per il Benevento una sconfitta pesantissima che materializza lo spettro della C, che attende solo la definitiva matematica. Fanno festa i tifosi della Spal mentre quelli del Benevento, a giusta ragione, contestano una squadra alla quale viene imputata la mancanza di attributi.