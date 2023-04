Champions League – Tre azzurri diffidati rischiano lo stop nel match di ritorno col Milan, al Maradona

Tre giocatori del Napoli, in chiave quarti di finale di Champions League, in quel di San Siro, dopodomani, contro i rossoneri, essendo diffidati, devono assolutamente evitare di essere ammoniti per non mancare nel match di ritorno al Maradona, che potrebbe essere decisivo per il passaggio alle semifinali. Parliamo del sudcoreano Kim, del brasiliano Juan Jesus e dell’esterno destro Politano. Rammentiamo che tuti i cartellini gialli saranno cancellati nelle partite di semifinale della manifestazione continentale. Intanto cresce a dismisura l’attesa per questa seconda gara col Milan tra entrambe le tifoserie che già sognano di andare avanti. Milan – Napoli rappresenta per la città partenopea un evento unico per cui i sostenitori azzurri sentono moltissimo il doppio confronto con la compagine di Pioli, anche perchè vorrebbero una rivincita della brutta debacle di qualche settimana fa in campionato. Se prima il Napoli era favorito, oggi le percentuali dei bookmakers sono equilibrate, infatti, ad ambedue le formazioni viene dato il 50% delle possibilità di approdare al turno seguente.. La gara di ritorno si disputerà, a Fuorigrotta, il 18 davanti a 55mila spettatori. Il sold out, a prescindere, è stato già assicurato malgrado il caroprezzi.