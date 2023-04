IL FISCHIETTO – MILAN VS NAPOLI DI CHAMPIONS LEAGUE AFFIDATA AL RUMENO KOVACS

Il match di andata dei Quarti di Finale di Champions League, tra Milan e Napoli, in calendario mercoledì 12 al Meazza, alle 21, è stato affidato all’arbitro rumeno Istvan Kovacs. ,trentottenne, insegnante di educazione fisica nel suo paese. Purtroppo si tratta di un direttore di gara che non porta fortuna alle formazioni italiane, infatti mai, in passato, una squadra della nostra penisola è riuscita a vincere con lui in campo, in competizioni europee. Per la cronaca il fischietto della Romania dirigerà per la quarta volta una compagine italica. Il Napoli lo ha incrociato in due occasioni: il 2 ottobre 2019: nella gara Genk-Napoli finita 0-0 e il 17 febbraio 2022 in Barcellona-Napoli, risultato 1-1, nella scorsa stagione, valida per l’andata degli spareggi di Europa League. Gli assistenti di linea di Kovacs saranno i connazionali Marinescu ed Artene, il IV Uomo Fesnic e per finire al VAR agiranno gli arbitri tedeschi Dankert e Fritz.