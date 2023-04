Benevento, dopo la sconfitta contro la Spal arrivano le dimissioni di Stellone:

La sconfitta contro la Spal ha fatto sì che Stellone dia le sue dimissioni da allenatore del Benevento. Queste le dichiarazioni a caldo dopo la gara:

“Sono mortificato perché abbiamo fallito un appuntamento fondamentale. Non sono riuscito a dare quello che volevo. Ho dato le mie dimissioni. Chiedo scusa a tutti voi e al presidente. Non penso di riuscire a dare più qualcosa e non so se la mia decisione possa dare qualche scossa”.

E’ difficile capire a chi affiderà la squadra il presidente Vigorito. L’ipotesi di un riotrno di Caserta non è da trascurare. Il tecnico è ancora sotto contratto con la Strega.