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ALEX MERET – Dopo la prestazione negativa col Bologna, di Milinkovic Savic, a Pisa, il portiere friulano sarà titolare?

Armando Fico 15 Maggio 2026 0 35 sec read

L’ex portiere granata Milinkovic Savic, autore di una brutta prestazione, lunedì sera al Maradona, ha subito tantissime critiche da parte di tanti tifosi azzurri, non soddisfatti della sua performance, contro il Bologna L’estremo difensore serbo, peraltro, è stato bocciato anche da tutti i quotidiani sportivi, con un 4 in pagella, additandolo come responsabile di almeno due reti degli emiliani. Dunque, molti chiedono che, tra i pali torni Alex Meret, un portiere certamente affidabile e non inferire all’ex Torino, il quale merita di giocare, almeno queste ultime due partite. Certamente, anche Antonio Conte  non è stato contento della gara del numero 32 azzurro, voluto fortemente da lui, l’estate scorsa. Contro il Pisa, il mister leccese, finalmente,  lo schiererà titolare? Lo scopriremo solo vivendo!

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