ANTEPRIMA PARTITA PISA vs NAPOLI – L’undici di Conte obbligato a vincere contro i toscani per guadagnare la Champions League

Al Napoli mancano ancora tre punti per avere la certezza della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. C’era l’occasione di chiudere la pratica già contro l’undici di Italiano ma gli azzurri l’hanno incredibilmente sprecata. Pertanto, domenica, a Pisa, sarà un mezzogiorno di fuoco, a prescindere dalla temperature. Contro i toscani, retrocessi con anticipo in cadetteria, non esiste altro risultato se non il successo pieno, magari attraverso una prestazione all’altezza di una formazione come il Napoli, campione uscente. Inoltre c’è da difendere il secondo posto dall’assalto della Juve. Gli uomini di Conte saranno, pertanto, chiamati a ripartire contro un avversario che ha perso le ultime sette partite e che tuttavia vorrebbe dare una gioia ai propri tifosi, nell’ultima apparizione casalinga, in serie A. Il tecnico dei padroni di casa non avrà a disposizione gli squalificati Bozhinov e Loyola, oltre agli infortunati Denoon, Coppola e Tramoni. Calabresi, invece tornerà titolare in difesa, mentre, a destra ballottaggio tra Leris e Touré. Nella zona di centrocampo spazio a Vural e non a Hojhlot, in attacco dovrebbe essere Stojikovic la spalla di Moreo. In casa Napoli, Conte si affiderà al consueto 3-4-2-1 nel quale ci potrebbe essere il ritorno tra i pali di Meret, con Di Lorenzo, Rrahmani ed uno tra Buongiorno e Juan Jesus a formare il terzetto difensivo. Ballottaggio, poi, tra Gutierrez e Olivera per la corsia di sinistra, infine Giovane e Vergara si contendono uno dei due posti alle spalle dell’unica punta Hojlund. Alla luce di queste indicazioni i due probabili schieramenti dovrebbero essere i seguenti:

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Marin, Vural, Angori; Moreo, Stojikovic. All. Hijlemark.

NAPOLI (3-4-2-1):Meret / Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Giovane, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

Per quanto riguarda le statistiche e i precedenti fra Pisa e Napoli, registriamo 27 partite, suddivise in A, B C1 e Coppa Italia. Gli azzurri vantano 15 vittorie contro 5, 7 invece i risultati nulli. I partenopei hanno realizzato, in totale 34 reti, subendone 18. All’andata, in quel di Fuorigrotta, il Napoli si impose per 3 a 2. mentre l’ultima gara giocata dalle due contendenti, sotto la Torre pendente, risale al campionato di C1 2005/06, allorquando gli ospiti ebbero la meglio per 3 a 0 .