IL FISCHIETTO – PISA vs NAPOLI, dirige Forneau della sezione di Roma, mentre al Var c’è Maggioni

Per il match di domenica prossima alle 12, tra Pisa e Napoli, valido per la penultima di campionato è stato designato l’arbitro Forneau della sezione di Roma. I suoi collaboratori saranno gli assistenti Preti e Biffi, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Galipò. In sala VAR, infine, opereranno Maggioni, coadiuvato da Camplone. l 36enne arbitro romano ma di origini francese ha cominciato la sua carriera molto giovane nel 2006, riuscendo a fare il suo ingresso nel calcio professionistico, otto anni dopo, dirigendo le prime partite in Lega Pro, dove è rimasto per tre anni ed ha diretto anche una finale di Coppa Italia di categoria. Fourneau ha arbitrato 11 partite della Serie A 2024-25. Ha una media cartellini di 2,8 a partita, abbastanza bassa e ha estratto il cartellino giallo per 30 volte.