NEWS

Maradona jr a Terzo Tempo: “Con i numeri che ha il Napoli, il secondo posto sarebbe un miracolo sportivo. Questione calendario? C’è stata presunzione”

Vincenzo Letizia 16 Maggio 2026 0 1 min read

 

Diego Armando Maradona junior, allenatore, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Il secondo posto è fondamentale. Quando non si può arrivare primi, bisogna arrivare secondi. Le ultime uscite del Napoli non sono positive, però bisogna fare bene contro il Pisa che è una squadra in difficoltà. Per il secondo posto la partita più complicata è senza dubbio l’ultima contro l’Udinese.

La questione del calendario? C’è stata presunzione, perché credono di fare anche le cose bene. È improponibile ciò che hanno fatto. Inoltre, la zona dell’Olimpico è molto particolare. Si trovano lo stadio e il Foro Italico praticamente allo stesso ingresso ed è difficile anche trovare delle vie di fuga dal punto di vista della sicurezza.

Per il prossimo anno spero che Antonio Conte continuerà sulla panchina del Napoli. Ma se dovesse andar via, riterrei Sarri la prima scelta. Bisogna comunque capire come verrà costruita la rosa, perché Sarri ha bisogno di avere una squadra fatta per il suo gioco. E bisognerà anche capire chi vorrà continuare in azzurro, sarà un gran lavoro per il direttore sportivo Manna.

Questa squadra, con questi numeri, se arriva seconda è un miracolo sportivo. Non sono numeri di Conte. Il Napoli ha la settima difesa del campionato e parliamo di una squadra che l’anno scorso ha costruito uno scudetto soprattutto sulla solidità difensiva. Le assenze sono una colpa fino a un certo punto, perché un sistema funzionante va bene anche senza i migliori interpreti.

Milinkovic-Savic o Meret? Milinkovic permette di avere il gioco diretto verso l’attaccante, è una scelta. Però Meret ha vinto due scudetti in tre anni da titolare. Secondo me se andasse via farebbe la scelta giusta per com’è stato dipinto.

La differenza tra Alisson, Lang e Lucca è che Alisson è un calciatore che ha tantissima voglia di imparare”.

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

LE INTERVISTE – Verona, Lasagna: “Un punto che conta tanto, daremo tutto per arrivare alla salvezza”

L’attaccante del Verona Kevin Lasagna ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio esterno contro il Napoli. Quanto conta questo punto? “Tanto, perché sapevamo di dover stare un […]

15 Aprile 2023 0 30 sec read

Asso di coppe, Gabbiadini scalpita: Napoli attende i suoi gol

Dall’Udinese all’Udinese. Manolo Gabbiadini alla squadra di Stramaccioni ha segnato l’ultimo gol con la maglia della Samp, quello decisivo del 2-2 al Ferraris il 21 […]

21 Gennaio 2015 0 3 min read

San Paolo, si pensa di ristrutturarlo nell’arco di 3 anni…

Stadio San Paolo. Incontro ieri a Palazzo San Giacomo tra Aurelio De Laurentiis, l’amministratore delegato Chiavelli, il capo di gabinetto Attilo Auricchio, il presidente della […]

5 Giugno 2015 0 2 min read

Higuain sulla copertina italiana di Fifa 15

Electronic Arts è lieta di annunciare ufficialmente che Gonzalo ‘El Pipita’ Higuain, Argentino, maglia numero 9 della SSC Napoli nonchè uno dei più amati fra […]

31 Luglio 2014 0 3 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui