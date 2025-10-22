NewsMix24

Qualificazioni Europei e Mondiali, la Uefa valuta la riforma: ipotesi girone unico come in Champions League

Vincenzo Letizia 22 Ottobre 2025 0 1 min read

Lo riporta Bild Sport, Ceferin conferma indirettamente: “Stiamo pensando a un format più interessante”

Il percorso di qualificazione agli Europei e ai Mondiali potrebbe presto cambiare volto. La Uefa sta infatti valutando un cambiamento del format con l’idea di renderlo più accattivante e meno scontato e, tra le varie ipotesi che vengono prese in considerazione, c’è anche quella di adottare lo stesso modello a girone unico che ha rivoluzionato la Champions League a partire dalla passata stagione. Sarebbe dunque un algoritmo a selezionare gli avversari di ogni nazionale, ma con una classifica finale comune a tutte. Come avviene oggi nella fase finale di tutte e tre le competizioni europee per club.

A riportarlo è Sport Bild, ma che qualcosa bolle in pentola lo ha confermato lo stesso presidente della Uefa, Aleksander Ceferin: “Non credo che il Campionato Europeo in sé cambierà (quindi 24 squadre con gironi e fase a eliminazione diretta, ndr), ma forse le partite di qualificazione potrebbero essere diverse – le sue parole riportate dal quotidiano tedesco -. Non ci saranno più partite, ma un format più interessante. Ci stiamo pensando”.

Il cambiamento, che secondo Bild sarebbe stato proposto da un rappresentante inglese in un meeting a Malaga, varrebbe anche per le gare di qualificazione della confederazione europea alla Coppa del Mondo e potrebbe entrare in vigore da dopo l’Europeo del 2028, quindi ipoteticamente dalle qualificazioni ai Mondiali 2030. La Commissione Competizioni per Squadre Nazionali Uefa ha aperto un gruppo di lavoro per vagliare tutte le ipotesi sul tavolo, che si riunirà a fine ottobre e che punta a presentare in maniera dettagliata le varie proposte al Comitato Esecutivo Uefa il 3 dicembre.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Anticipi di A: Vittorie per Cagliari e Spezia, pari tra Parma e Fiorentina

Dopo Sassuolo – Udinese di venerdì, finita. come sappiamo a reti bianche, si sono giocati, ieri, altri tre anticipi di serie A valevoli per la […]

8 Novembre 2020 0 39 sec read

Muntari, l’addio al Milan e quel gol-fantasma…


Muntari, l’addio al Milan e quel gol-fantasma…

Dopo quattro stagioni, il ghanese ha deciso di chiudere con anticipo la sua avventura in rossonero e il club ha deciso di accontentarlo. Non ci sarà già dalla partita contro il Palermo

Parole chiave: Fan Club, Milan, Sulley Muntari
4 Aprile 2015 0 1 min read

Porrà: “Juventus-Inter, quanti duelli Pop!”

Juventus-Inter è una sfida dalle venature Pop, ma con un formidabile sapore antico e romantico. È una sfida agitata da premesse spettacolari, sono due squadre […]

8 Dicembre 2017 0 20 sec read

Ramos goleador, ma non è il migliore: la top 10

1 Gennaio 1970 0 5 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui