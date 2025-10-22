Qualificazioni Europei e Mondiali, la Uefa valuta la riforma: ipotesi girone unico come in Champions League

Lo riporta Bild Sport, Ceferin conferma indirettamente: “Stiamo pensando a un format più interessante”

Il percorso di qualificazione agli Europei e ai Mondiali potrebbe presto cambiare volto. La Uefa sta infatti valutando un cambiamento del format con l’idea di renderlo più accattivante e meno scontato e, tra le varie ipotesi che vengono prese in considerazione, c’è anche quella di adottare lo stesso modello a girone unico che ha rivoluzionato la Champions League a partire dalla passata stagione. Sarebbe dunque un algoritmo a selezionare gli avversari di ogni nazionale, ma con una classifica finale comune a tutte. Come avviene oggi nella fase finale di tutte e tre le competizioni europee per club.

A riportarlo è Sport Bild, ma che qualcosa bolle in pentola lo ha confermato lo stesso presidente della Uefa, Aleksander Ceferin: “Non credo che il Campionato Europeo in sé cambierà (quindi 24 squadre con gironi e fase a eliminazione diretta, ndr), ma forse le partite di qualificazione potrebbero essere diverse – le sue parole riportate dal quotidiano tedesco -. Non ci saranno più partite, ma un format più interessante. Ci stiamo pensando”.

Il cambiamento, che secondo Bild sarebbe stato proposto da un rappresentante inglese in un meeting a Malaga, varrebbe anche per le gare di qualificazione della confederazione europea alla Coppa del Mondo e potrebbe entrare in vigore da dopo l’Europeo del 2028, quindi ipoteticamente dalle qualificazioni ai Mondiali 2030. La Commissione Competizioni per Squadre Nazionali Uefa ha aperto un gruppo di lavoro per vagliare tutte le ipotesi sul tavolo, che si riunirà a fine ottobre e che punta a presentare in maniera dettagliata le varie proposte al Comitato Esecutivo Uefa il 3 dicembre.