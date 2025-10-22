NEWS

Crollo del Napoli, la stampa estera parla di “notte del terrore”

Vincenzo Letizia 22 Ottobre 2025

La pesante sconfitta subita dal Napoli in Champions League non è passata inosservata oltremanica: la stampa internazionale parla di “notte del terrore” per descrivere il tracollo degli azzurri ad Eindhoven.

Reazioni e toni dai media stranieri

I quotidiani esteri non si limitano ai titoli: nei commenti si evince un misto di incredulità e condanna per la prestazione del Napoli, incapace di difendersi dopo aver inizialmente sbloccato il match.
In Olanda e in altri Paesi il focus cade su errori difensivi imperdonabili, disordine tattico e cedimenti psicologici che hanno fruttato al PSV una rimonta netta e una serata da dominio assoluto.

Il match sul campo

Secondo il reportage di Reuters, il PSV ha ribaltato lo 0-1 iniziale con rapidità: un autogol di Buongiorno, un contropiede efficace e poi il secondo tempo dominato con doppietta di Dennis Man, un gol di Ricardo Pepi, e una conclusione di Driouech in un finale che ha inflitto al Napoli una sconfitta pesante.
Il Napoli ha provato una timida reazione con un secondo gol di McTominay, ma l’espulsione di Lucca ha ulteriormente aggravato la situazione, mentre il PSV non ha dato tregua.

Vincenzo Letizia

