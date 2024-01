Supercoppa – Napoli: è ora di voltare pagina e tentare di dare un senso a questa stagione

Oggi è il giorno del debutto della nuova formula della Supercoppa Italiana che vede protagoniste non più due ma quattro squadre, sulla falsariga di quanto accade in Spagna. Questa sera ad aprire le danze, in Arabia Saudita, saranno Napoli e Fiorentina che daranno vita alla prima semifinale del quadrangolare inedito. L’altra semifinale la giocheranno, domani, Inter e Lazio. Le due vincenti si contenderanno il trofeo nella finalissima di lunedì 22 gennaio .La formazione azzurra ha l’occasione di voltare pagina, grazie alle motivazioni e al prestigio che darà la vittoria finale, per dare, finalmente, un senso a questa tribolata annata che, finora, ha deluso moltissimo i tifosi partenopei, ancora increduli nel vedere la squadra campione d’Italia fuori dalla lotta per il titolo e momentaneamente anche fuori dalla zona Champions. Stasera i sostenitori del Napoli si aspettano una reazione d’orgoglio da parte dei loro beniamini, i quali hanno tutte le potenzialità per battere la Fiorentina, ma tutti quelli che scenderanno in campo dovranno metterci l’anima e disputare una partita col sangue agli occhi, diversamente da quanto hanno fatto contro la Salernitana. Ovviamente pure la compagine di Vincenzo Italiano sarà motivatissima, tuttavia gli azzurri, sulla carta, hanno una rosa superiore, malgrado le assenze. Dunque, la parola sta per passare al campo , unico giudice inappellabile che emetterà il verdetto finale. Ricordiamo che la gara sarà trasmessa in diretta, alle ore 20 italiane, le 22 a Riad, su Italia 1.