NEWS

Stadio Diego Armando Maradona, botta e risposta tra Aurelio De Laurentiis e Comune di Napoli: “Lavori non intralceranno il club”

Vincenzo Letizia 8 Novembre 2025 0 1 min read


Il progetto di ristrutturazione dello Stadio Diego Armando Maradona continua a far discutere a Napoli. Il Comune della città partenopea ha confermato che i lavori previsti non influenzeranno le attività della squadra, ma la comunicazione è arrivata in un momento delicato, tra attese dei tifosi e dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del Napoli ha ribadito la necessità di garantire una gestione trasparente e di non interrompere le attività sportive durante le fasi di ristrutturazione. “Lavori sì, ma senza creare disagi alla squadra e ai tifosi”, ha dichiarato De Laurentiis, sottolineando come il dialogo con l’amministrazione comunale sia costante e mirato a tutelare gli interessi del club.

Il Comune, dal canto suo, ha precisato che i lavori riguarderanno principalmente interventi strutturali e adeguamenti agli standard moderni, senza modificare l’uso dello stadio per le partite ufficiali. Si tratta di una mossa strategica anche in vista di eventuali grandi eventi sportivi internazionali, che potrebbero coinvolgere Napoli nei prossimi anni.

I tifosi, tuttavia, rimangono cauti: la storica struttura di Fuorigrotta è amata ma presenta criticità, e molti auspicano interventi rapidi e risolutivi, senza lunghe attese. La collaborazione tra club e istituzioni sarà decisiva per garantire che il Napoli possa continuare a giocare in uno stadio sicuro e moderno, preservando al contempo la tradizione e l’identità della città.

In definitiva, il dialogo tra De Laurentiis e Comune di Napoli sembra essere la chiave per evitare tensioni e garantire un percorso chiaro per i lavori: un equilibrio tra esigenze sportive e urbanistiche, con l’obiettivo di consegnare ai tifosi uno stadio all’altezza delle ambizioni del club e della città.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Dimaro, una visita speciale per Benitez

Un ospite speciale oggi a Dimaro, si tratta di Danny Wilson e il profilo ufficiale del Napoli immortala l’ incontro tra Benitez e il tecnico […]

19 Luglio 2014 0 13 sec read

Ruggito Napoli e Zapata indossa l’abito da Pipita

È il momento del dentro o fuori. Stavolta sbagliare potrebbe essere davvero dannoso per come s’è messa la classifica. Il Napoli può andare a -3 […]

23 Febbraio 2015 0 2 min read

LE INTERVISTE – Spalletti: faccio i complimenti ai miei calciatori, ma soprattutto a Maignan

Finisce 1-0 l’andata dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli: a decidere la sfida, il gol di Ismael Bennacer nel primo tempo. Al termine del match, […]

12 Aprile 2023 0 1 min read

Del Genio: “Le affermazioni di Marotta sui bilanci sono un invito all’ illegalità”

PAOLO DEL GENIO, giornalista di Canale 8, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE”, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi sul Calcio Napoli […]

16 Maggio 2014 0 52 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui