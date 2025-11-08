Stadio Diego Armando Maradona, botta e risposta tra Aurelio De Laurentiis e Comune di Napoli: “Lavori non intralceranno il club”



Il progetto di ristrutturazione dello Stadio Diego Armando Maradona continua a far discutere a Napoli. Il Comune della città partenopea ha confermato che i lavori previsti non influenzeranno le attività della squadra, ma la comunicazione è arrivata in un momento delicato, tra attese dei tifosi e dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del Napoli ha ribadito la necessità di garantire una gestione trasparente e di non interrompere le attività sportive durante le fasi di ristrutturazione. “Lavori sì, ma senza creare disagi alla squadra e ai tifosi”, ha dichiarato De Laurentiis, sottolineando come il dialogo con l’amministrazione comunale sia costante e mirato a tutelare gli interessi del club.

Il Comune, dal canto suo, ha precisato che i lavori riguarderanno principalmente interventi strutturali e adeguamenti agli standard moderni, senza modificare l’uso dello stadio per le partite ufficiali. Si tratta di una mossa strategica anche in vista di eventuali grandi eventi sportivi internazionali, che potrebbero coinvolgere Napoli nei prossimi anni.

I tifosi, tuttavia, rimangono cauti: la storica struttura di Fuorigrotta è amata ma presenta criticità, e molti auspicano interventi rapidi e risolutivi, senza lunghe attese. La collaborazione tra club e istituzioni sarà decisiva per garantire che il Napoli possa continuare a giocare in uno stadio sicuro e moderno, preservando al contempo la tradizione e l’identità della città.

In definitiva, il dialogo tra De Laurentiis e Comune di Napoli sembra essere la chiave per evitare tensioni e garantire un percorso chiaro per i lavori: un equilibrio tra esigenze sportive e urbanistiche, con l’obiettivo di consegnare ai tifosi uno stadio all’altezza delle ambizioni del club e della città.