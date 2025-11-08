EDITORIALE

De Laurentiis tra promesse e ritardi: il Napoli tra il “cesso” del San Paolo e lo stadio che non arriva

Vincenzo Letizia 8 Novembre 2025 0 1 min read

Aurelio De Laurentiis torna a far parlare di sé e, come sempre, lo fa senza filtri. Il Maradona? Un “cesso”, parola sua. E chi lo contesta? Basta fare un giro sugli spalti, tra sedili rotti, bagni impraticabili e una manutenzione che sembra fantascienza: questo è il tempio del calcio azzurro oggi. Ma il problema non è solo estetico. Pare che l’affitto dello stadio non venga nemmeno pagato regolarmente

E poi ci sono le promesse. Lo stadio nuovo? La Cantera? Il centro sportivo all’avanguardia? Annunci, rendering, conferenze stampa… ma la realtà è che il Napoli resta senza un vero impianto di riferimento. I tifosi aspettano, sperano, ma intanto gli anni passano e le cattedrali del calcio restano solo su carta. De Laurentiis ha costruito squadre competitive, ha mantenuto il Napoli in alto in Serie A e in Europa, ma tra un film di Hollywood e un comunicato stampa, sembra che la concretezza si perda per strada.

Come dicevano i latini, “Acta non verba” – fatti, non parole. E qui il Napoli merita fatti. Il Napoli dei sogni rischia di rimanere tale se infrastrutture e visione non diventano priorità. Perché la città e i tifosi meritano di più di un ‘Maradona’ fatiscente, meritano stadi moderni, centri sportivi degni di un club che vuole competere con i grandi d’Europa. Altrimenti, tutto resta parole: progetti faraonici sui giornali, selfie davanti ai rendering, applausi virtuali, ma la realtà è che il Napoli resta intrappolato tra passato glorioso e presente limitato.

Il messaggio è chiaro: non basta comprare campioni, servono strutture all’altezza. E se De Laurentiis vuole davvero lasciare un segno indelebile, deve capire che i tifosi non vogliono solo slogan, ma fatti. E su questo, caro Presidente, non si può più derogare.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

