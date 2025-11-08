De Laurentiis tra promesse e ritardi: il Napoli tra il “cesso” del San Paolo e lo stadio che non arriva

Aurelio De Laurentiis torna a far parlare di sé e, come sempre, lo fa senza filtri. Il Maradona? Un “cesso”, parola sua. E chi lo contesta? Basta fare un giro sugli spalti, tra sedili rotti, bagni impraticabili e una manutenzione che sembra fantascienza: questo è il tempio del calcio azzurro oggi. Ma il problema non è solo estetico. Pare che l’affitto dello stadio non venga nemmeno pagato regolarmente

E poi ci sono le promesse. Lo stadio nuovo? La Cantera? Il centro sportivo all’avanguardia? Annunci, rendering, conferenze stampa… ma la realtà è che il Napoli resta senza un vero impianto di riferimento. I tifosi aspettano, sperano, ma intanto gli anni passano e le cattedrali del calcio restano solo su carta. De Laurentiis ha costruito squadre competitive, ha mantenuto il Napoli in alto in Serie A e in Europa, ma tra un film di Hollywood e un comunicato stampa, sembra che la concretezza si perda per strada.

Come dicevano i latini, “Acta non verba” – fatti, non parole. E qui il Napoli merita fatti. Il Napoli dei sogni rischia di rimanere tale se infrastrutture e visione non diventano priorità. Perché la città e i tifosi meritano di più di un ‘Maradona’ fatiscente, meritano stadi moderni, centri sportivi degni di un club che vuole competere con i grandi d’Europa. Altrimenti, tutto resta parole: progetti faraonici sui giornali, selfie davanti ai rendering, applausi virtuali, ma la realtà è che il Napoli resta intrappolato tra passato glorioso e presente limitato.

Il messaggio è chiaro: non basta comprare campioni, servono strutture all’altezza. E se De Laurentiis vuole davvero lasciare un segno indelebile, deve capire che i tifosi non vogliono solo slogan, ma fatti. E su questo, caro Presidente, non si può più derogare.