BREVI

Morto Santi Trimboli, il giornalista Rai di Tgr Calabria e 90° minuto aveva 80 anni ed era malato da tempo

Vincenzo Letizia 1 Ottobre 2025 0 1 min read

Dopo una lunga malattia è morto a Cosenza, all’età di 80 anni, Santi Trimboligiornalista Rai e vicecaporedattore del Tgr Calabria. Storico volto di 90° Minuto e di numerose trasmissioni sportive, aveva dedicato la sua carriera al racconto del calcio calabrese e alla formazione accademica, essendo stato docente di Etica della comunicazione e Sistema dei mass media.

Malato da tempo, aveva legato gran parte della sua carriera alla Rai, in particolare alla redazione della Tgr Calabria, dove aveva ricoperto il ruolo di vicecaporedattore.

Per oltre due decenni ha portato nelle case degli italiani il racconto delle squadre della sua regione e del calcio nazionale, diventando una presenza familiare grazie a trasmissioni storiche come 90° MinutoStadio SprintLa Domenica Sportiva e Tutto il calcio minuto per minuto.

Volto storico di Rai e 90° minuto

La voce e i di Santi Trimboli servizi hanno accompagnato generazioni di tifosi, rappresentando un punto di riferimento per chi seguiva lo sport attraverso il servizio pubblico.

Trimboli aveva iniziato la professione collaborando con il Corriere del Giorno e la Gazzetta del Sud, per poi diventare caposervizio del Giornale di Calabria. Aveva lavorato anche per La Stampa e il Corriere dello Sportseguendo da inviato il calcio calabrese: dal Catanzaro al Cosenza, dal Crotone fino ai nove campionati di Serie A disputati dalla Reggina.

In Rai è rimasto oltre 25 anni, raccontando lo sport con competenza e passione e diventando un punto di riferimento per i telespettatori della sua regione.

L’impegno accademico

Accanto al lavoro giornalistico, Trimboli è stato docente di Etica della comunicazione e Sistema dei mass media in un master all’Università della Calabria, e relatore in numerosi seminari sulla comunicazione e i media.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto diversi premi, tra cui il “Pericle d’oro” e riconoscimenti alla professionalità da parte di associazioni culturali e sportive.

Il Tgr Calabria, la Fnsi e molti colleghi hanno espresso cordoglio per la sua morte, ricordandolo come un professionista rigoroso e un uomo profondamente legato alla sua terra.

Da parte della redazione di PianetAzzurro.it vanno le più sentite condoglianze alla famiglia del povero estinto.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Paul Gascoigne trovato privo di sensi in casa da un amico: portato d’urgenza in ospedale

Ancora problemi per Paul Gascoigne, ex calciatore inglese, con un passato comunque con diversi problemi. L’ex calciatore, in Italia anche con la Lazio oltre che  della […]

21 Luglio 2025 0 31 sec read

CALCIOMERCATO – Ufficiale: Joao Mario alla Juventus, il comunicato

Joao Mario alla Juventus, il comunicato “João Mário è ufficialmente bianconero. Terzino venticinquenne, arriva alla Juventus a titolo definitivo dal Porto e firma un contratto che lo […]

24 Luglio 2025 0 1 min read

L’ex Roma Carles Perez morso ai testicoli da un cane: fuori pericolo, non dovrà operarsi

L’ex attaccante giallorosso, ora all’Aris Salonicco, ha avuto la peggio nel tentativo di difendere il suo cane che era stato aggredito da un altro animale […]

30 Luglio 2025 0 44 sec read

Como, in arrivo Jacob Ramón dal Real Madrid

Dopo il colpo Nico Paz, i buoni rapporti tra Como e Madrid hanno portato ad un nuovo accordo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i lariani hanno […]

21 Luglio 2025 0 35 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui