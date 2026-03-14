LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – McTominay e De Bruyne danno la scossa; Politano in grande spolvero

Meret 5.5 – Sulle uscite e nel dominio della sua zona di competenza, offre poca sicurezza.
Beukema 6 – Non perfetto in fase di costruzione, ma difensivamente sbaglia poco.
Buongiorno 6 – Un po’ confusionario in qualche chiusura, ma alla fine riesce sempre a metterci una pezza.
Olivera 6 – Dei tre difensori è quello che cerca di appoggiare maggiormente la manovra. Difensivamente, dopo una prima fase di confusione generale, se la cava.
Politano 7.5 – Gol e assist, uniti a una vivacità sulla destra costante per tutto il match.
(Gutierrez 6 – Entra nella fase finale di gara, gestendo con saggezza qualche buon pallone sull’esterno.)
Anguissa 4.5 – Fiacco, poco convinto nelle giocate, passivo pure in fase di filtro.
(McTominay 6.5 – Infonde carisma e qualità al centrocampo.)
Gilmour 6.5 – Primo tempo negativo, confusionario e caratterizzato da una scarsa sintonia con Anguissa. Nel secondo tempo innalza di molto la qualità della sua prova, offrendo soprattutto preziose verticalizzazioni per i compagni offensivi.
Spinazzola 5.5 – Ancora alla ricerca della miglior sintonia con Alisson, che gli toglie la possibilità di sgroppare in profondità sulla fascia.
(Mazzocchi 6 – Schierato, ancora una volta, sulla sinistra, cerca di dare copertura e nuove energie nei minuti finali.)
Elmas 5 – Sulla trequarti non si accende mai, soffrendo, più di altri, i problemi di costruzione della manovra offensiva nel primo tempo.
(De Bruyne 7 – Entra ed infonde una grande qualità alla manovra offensiva, oltre a fare da vero e proprio trascinatore emotivo della squadra. Sorprende, soprattutto, la sua brillantezza atletica.)
Hojlund 6.5 – Si fa trovare pronto all’appuntamento col gol, pur in una partita dove non ha brillato particolarmente dal punto di vista della qualità e della pericolosità.
Alisson Santos 6.5 – Vederlo duettare con De Bruyne, nella ripresa, è una prelibatezza per palati fini. Sfiora in un paio di circostanze il gol ed è sempre un potenziale pericolo per la difesa del Lecce.