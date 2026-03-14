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Traguardo storico per Antonio Conte: 600 punti in Serie A

Vincenzo Letizia 14 Marzo 2026 0 29 sec read

La vittoria del Napoli contro il Lecce non regala solo tre punti fondamentali per blindare il terzo posto, ma sancisce l’ingresso di Antonio Conte nell’Olimpo dei tecnici. Con questo successo, l’allenatore azzurro taglia il prestigioso traguardo dei 600 punti in Serie A. Un record che testimonia una carriera fatta di ferocia agonistica e continuità, confermando Conte come il vero valore aggiunto per la continua crescita del club partenopeo.

Il record di Conte è la garanzia di cui il Napoli aveva bisogno: 600 punti sono la prova che, con lui in panchina, la mentalità vincente non è un’opzione, ma un requisito.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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