Traguardo storico per Antonio Conte: 600 punti in Serie A

La vittoria del Napoli contro il Lecce non regala solo tre punti fondamentali per blindare il terzo posto, ma sancisce l’ingresso di Antonio Conte nell’Olimpo dei tecnici. Con questo successo, l’allenatore azzurro taglia il prestigioso traguardo dei 600 punti in Serie A. Un record che testimonia una carriera fatta di ferocia agonistica e continuità, confermando Conte come il vero valore aggiunto per la continua crescita del club partenopeo.
Il record di Conte è la garanzia di cui il Napoli aveva bisogno: 600 punti sono la prova che, con lui in panchina, la mentalità vincente non è un’opzione, ma un requisito.