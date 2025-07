Juanlu Sanchez – In dirittura d’arrivo la trattativa col Siviglia per il terzino destro spagnolo, classe 2003

Pare oramai in dirittura d’arrivo la trttativa con il club andaluso del Siviglia, per regalare a Conte il vice di capitan Di Lorenzo; ovviamente parliamo del terzino destro spagnolo, classe 2003, Juanlu Sanchez. L’accordo fra le due società è stato sancito sulla base di 17 milioni, tuttavia, il Siviglia ha preteso l’inserimento di una clausola che prevede il 10% sulla futura rivendita del giocatore nei prossimi tre anni. Dal 2028, poi il Napoli non avrà più vincoli e sarà libero da tale clausola. A questo punto, sembra improbabile la permanenza di Pasquale Mazzocchi, nella sua città, il difensore sarà costretto ad emigrare altrove; le richieste non gli mancano, anche se si tratta di squadre di secondo piano.