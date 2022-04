Serie A – Il Bologna ferma il Milan, Napoli ad un solo punta dalla vetta

Contro ogni pronostico della vigilia, il Bologna orfano del tecnico Mihajlovic, al Meazza, ferma sullo 0-0 il Milan capolista, facendo un grosso favore agli azzurri di Luciano Spalletti, che si portano ad una sola lunghezza dalla vetta della classifica, a sette turni dal termine. Il pari dei rossoneri permette anche ai nerazzurri interisti di guadagnare due punti sui cugini, con una partita in meno. Alla luce di questo risultato la corsa scudetto si fa ancora più affascinante e avvincente, con tutte e tre le candidate al titolo ravvicinatissime, considerando che l’undici di Inzaghi, vincendo il recupero col Bologna, incamererebbe altri tre punti. Al momento la classifica recita:

Milan 67 Napoli 66 Intrer 63

Nel prossimo turno di A il Napoli ospiterà la Fiorentina al Maradona. Il Milan andrà a far visita al Torino, mentre l’Inter giocherà, a San Siro, col Verona. Tre avversari molto ostici per il trio di testa, non c’è che dire, quindi, tutto può ancora accadere per rendere sempre più entusiasmante la lotta scudetto.