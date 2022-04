Posticipi 31esima giornata di A – Il Milan frena, Genoa k o a Verona

Con gli ultimi due posticipi disputati ieri, si è conclusa la 31esima giornata del campionato di massima serie. Un lunedì che ha visto frenare il Milan, a San Siro, contro il Bologna, capace di portare a casa, dal Meazza, un punto d’oro per la propria classifica. I rossoneri non sono andati oltre lo 0 a 0 e adesso sentono il fiato sul collo del Napoli, ad un solo punto di distacco. Nell’altro match il Verona ha battuto il Genoa del nuovo corso per 1 a 0; il grifone, dunque, resta penultimo assieme ai lagunari e vede assottigliarsi le possibilità di una rimonta per restare in A. Da questa sera ripartono le Coppe Europee, in cui restano, per l’Italia, solo l’Atalanta in Europa League e la Roma in Conference League.