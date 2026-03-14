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LE INTERVISTE – Conte: “Vittoria di carattere, ma serve più equilibrio in difesa”

Vincenzo Letizia 14 Marzo 2026 0 1 min read

Il Napoli supera l’ostacolo Lecce grazie a una ripresa di alto livello, confermando la crescita caratteriale del gruppo sotto la gestione di Antonio Conte. Al termine del match, il tecnico azzurro si è presentato in sala stampa per analizzare i momenti chiave della sfida, soffermandosi non solo sulla prestazione tecnica, ma anche su un momento di grande apprensione vissuto a bordo campo per l’infortunio di Banda.

«C’è stato un momento in cui mi sono spaventato molto; gli sono andato incontro e mi ha detto che sentiva un forte dolore al cuore. Considerando che la moglie è incinta, l’agitazione è stata tanta, ma per fortuna i soccorsi sono stati immediati e ora sappiamo che non è nulla di grave

L’analisi della gara ha però evidenziato due volti del Napoli. Cosa non l’ha soddisfatta nell’approccio iniziale?

«Siamo partiti subendo la pressione del Lecce. Potevamo e dovevamo fare meglio, specialmente in occasione del loro doppio calcio d’angolo. Se da un lato stiamo producendo bene in fase offensiva, dall’altro stiamo facendo male in quella difensiva. Di Francesco è un bravissimo allenatore e nel primo tempo ci ha messo in difficoltà; abbiamo faticato a trovare le giuste misure

Cosa è cambiato negli spogliatoi? La squadra è sembrata trasformata.

«Nel secondo tempo si è vista un’altra partita, soprattutto a livello di intensità. Ci siamo presi la vittoria con merito. Sono tre punti pesanti, fondamentali per il nostro cammino, e dobbiamo assolutamente continuare su questa strada, cercando però maggiore equilibrio.»

C’è molta curiosità sulla gestione dei singoli, in particolare su chi rientra da lunghi stop. Come valuta la condizione di Anguissa e degli altri big?

«Stiamo recuperando giocatori che sono stati fermi per tantissimo tempo. Non si può pretendere che accendano la lampadina e risolvano tutto istantaneamente; se non gestiti bene, possono diventare un problema fisico. Lo stesso discorso vale per De Bruyne e McTominay. Il mio compito è fare il bene comune del Napoli: al momento possono garantire venti o trenta minuti, forse un tempo, ma devono lavorare duramente per arrivare a reggere i novanta minuti pieni

La gestione dei rientri eccellenti sembra essere la sfida prioritaria per Conte nelle prossime settimane. Se l’attacco gira e la mentalità è quella giusta, la “fase difensiva” citata dal tecnico resta il cantiere aperto su cui lavorare per blindare definitivamente le ambizioni di questo Napoli.

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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