ANTEPRIMA PARTITA ROMA vs NAPOLI – La tifoseria partenopea in trepidante attesa per il big match dell’Olimpico di domenica sera

Armando Fico 28 Novembre 2025 0 2 min read

Roma vs Napoli sarà il posticipo serale di domenica 30 novembre, tredicesimo turno di serie A; uno scontro diretto tra le prime della classe che sta suscitanto un’ansia pazzesca tra la tifoseria napoletana che si attende conferme da parte della squadra di Conte, reduce da due vittorie di fila con l’Atalanta in campionato e con il Qarabag in Champions. L’ex derby del Sole promette scintille, da tempo immemore non si vedevano due squadre del centrosud, prima e seconda  in classifica, le quali hanno rotto il dominio delle tre famose compagini del Nord, in particolare gli azzurri, vincitori di due scudetti in tre stagioni. Le due antagoniste, peraltro, distanti solo due lunghezze, all’Olimpico, si contenderanno, a viso aperto, la testa della classifica, anche se, talvolta, in questi casi, la paura di perdere potrebbe portare ad un pareggio. Per quanto riguarda gli schieramenti, i padroni di casa ritroveranno il difensore Hermoso che agirà assieme a Mancini Ndicka, permettendo a Celik di avanzare  il raggio d’azione. Il turco sarà a centrocampo con  CristanteEl Aynaoui  Wesley. Sulla trequarti spazio a  Soulé Pellegrini, mentre Dybala, se recuperato,  dovrebbe essere preferito a Ferguson. Antonio Conte riproporrà, ancora, il mosulo 3/4/3 con Beukema, RrahmaniBuongiorno davanti al portiere  Milinkovic-Savic. A centrocampo, confermati Di Lorenzo, Lobotka, McTominay ed Olivera, quest’ultimo chiamato a sostituire l’infortunato Gutierrez. In avanti molto probabile, sulla fascia sinistra, l’impiego di Noa Lang,  a completare  il terzetto offensivo con il danese Hojlund e  il brasailiano Neres, ultimamente in forma strepitosa. Forse, un pensierino, per lui, Carletto Ancelotti , ct del Brasile, lo sta facendo. Pertanto, a meno di imprevisti dell’ultim’ora, le formazioni che vedremo sul terreno di gioco  dell’impianto della capitale saranno le seguenti:

ROMA (3‑4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui/Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala/Ferguson

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Lang/Politano, Hojlund, Neres

Passiamo alle statistiche della sfida tra giallorossi ed azzurri; in primis registriamo che  Napoli è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 gare di Serie A, contro la Roma, gare che sono, complessivamente  178, sudivise fra serie A, Coppa Italia e Divisione Nazionale. I partenopei hanno conseguito  54 vittorie, 58 pareggi e subito  66 sconfitte. In totale, 200 gol fatti dalla squadra campana e 232 subiti. Tenendo presente, eslusivamente il solo torneo di massima serie, Roma e Napoli si sono incrociate in 150 occasioni che hanno visto 52 vittorie dei giallorossi, contro 46 dei partenopei, infine  i risultati di parità sono starti 52.  Quindi, quella di domenica sarà la 151esima partita fra le due avversarie di turno. Direttore di gara sarà Davide Massa di Imperia

