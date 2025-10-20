IN EVIDENZA

Napoli, sospiro di sollievo per McTominay. Hojlund out contro il PSV

Vincenzo Letizia 20 Ottobre 2025 0 41 sec read

Giornata di segnali incoraggianti per il Napoli dopo la battuta d’arresto contro il Torino: Scott McTominay è tornato ad allenarsi con il gruppo, mentre Rasmus Hojlund è out per la trasferta in Champions League. Le decisioni del club azzurro rispecchiano la filosofia di gestione oculata che Antonio Conte predilige in queste fasi concitate della stagione.

Le condizioni dei giocatori

Al centro sportivo di Castel Volturno, McTominay ha partecipato regolarmente alla seduta di gruppo. Nonostante la ferita con sei punti di sutura rimediata a seguito di un contrasto in allenamento, lo scozzese ha dato chiari segnali di voler essere disponibile per le prossime partite.
Al contrario, Hojlund non sarà del viaggio verso Eindhoven per il match contro il PSV: Conte ha scelto di non forzare il suo recupero, preferendo preservarlo in vista della sfida cruciale di Serie A contro l’Inter.

Vincenzo Letizia

