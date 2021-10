IL PUNTO SULLA A, settima giornata: Napoli inarrrestabile

La settima giornata di serie A è andata in archivio con il settimo sigillo di fila della compagine di Spalletti che ieri ha espugnato il campo della Fiorentina, in rimonta per 2 a 1. Una marcia inarrestabile che conferma il Napoli leadership del campionato. A tallonarlo soltanto il Milan che, vincendo a Bergamo, contro l’Atalanta per 3 a 2, resta nella scia azzurra a due punti di distacco. Gli altri risultati della domenica hanno registrato, il nuovo capitombolo della Lazio, a Bologna per 0 a 3, quindi il successo della Roma, in casa, con l’Empoli per 2 a 0, la vittoria del Verona sullo Spezia per 4 a 0 ed infine lo spettacolare pareggio, 3 a 3, tra Sampdoria e Udinese. Adesso spazio alla Nazionale impegnata nella Nations League, il campionato di massima serie riprenderà sabato 16 ottobre con gli anticipi dell’ottavo turno.