Marco Tardelli – “Il Napoli mi sta piacendo molto, una squadra camaleontica e divertente”

L’ex calciatore di Juve,, Inter e della nazionale Marco Tardelli, ha scritto un articolo, sul quotidiano di Torino “ La Stampa”, parlando della capolista Napoli . Qui di seguioto il suo fondo:

“La formazione italiana che ni sta piacendo più delle altre è, senza dubbio, il Napoli, sulla cui panchina siede Antonio Conte, un grandissimo allenatore , il quale, con severità ha ricreato un nuovo Lukaku. Non tutti credevano nella sua scelta, prediligendo Osimhen, ma, come al solito, ha prevalso la sua testardaggine. Antonio ha creato una bella squadra, concreta e divertente che subisce pochi goal e riesce a fare quelli che gli occorrono per vincere. Finora non mi ha sorpreso il fatto che sia primo in classifica, ma qualcosa di più lo sapremo nel corso delle difficili proosime gare contro Milan, Inter, Atalanta e Roma, test assai significativi per il prosieguo del torneo. Qualora il tecnico leccese riuscisse a superare indenne tali ostacoli, si ritroverebbe la strada spianata verso un traguardo molto ambizioso, Antonio è stato capace di instaurare nell’ambiente partenopeo un’atmosfera magica. Lui è un grande conoscitore di calcio, sa come conquistare gli scudetti, sa come gestire giornalisti e presidenti e cosa molto importante per il Napoli, è il fatto di prepareare ogni partita con una settimana intera davanti, non disputando le Coppe”