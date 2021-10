LE INTERVISTE – Fiorentina, Italiano non ci sta: «Stasera meritavamo di più»

«Gli episodi condizionano la gara, prima del gol del vantaggio eravamo in predominio, poi abbassiamo l’intensità ma non per una questione fisica» – ha continuato Italiano a Dazn – «Forse è un problema mentale e sottovalutiamo la situazione. Il Napoli è forte, ha alzato i ritmi per rientrare e noi per lunghi tratti siamo all’altezza delle big ma poi ci spegniamo. Un peccato andare via con una sconfitta ora, ma siamo alla settima giornata di lavoro, i margini di miglioramento sono enormi: affrontare il Napoli in questo modo significa che hai valore».

IlMattino.it