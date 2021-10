Domenica al Maradona, con il Torino, record stagionale di pubblico.

Dalle ultime informazioni sulla prevendita dei biglietti per il match Napoli – Torino, si apprende che sono stati acquistati, finora, 30mila tagliandi, il che fa presumere che domenica, al Maradona, ci sarà il record stagionale di pubblico. Essendo stata aumentata la capienza negli stadi al 75%, probabilmente, sulle gradinate di Fuorigrotta potremo contare circa 40mila spettatori, anche perchè, dopo una lunga assenza, sugli spalti, ci sarà il ritorno dei tifosi organizzati. E’ indubbio che l’entusiasmo attorno alla compagine di Spalletti cresce di giorno in giorno, per via delle grandi soddisfazioni che gli azzurri stanno regalando alla tifoseria in questo primo scorcio di campionato. Sostenere la capolista, spingendola verso record invidiabili, è dunque un dovere del popolo napoletano che sogna di tornare ai fasti di un tempo. Di sicuro, le due curve saranno gremitissime. Non ci sarà un vero sold out, tuttavia, lo stadio di Fuorigrotta presenterà un bellissimo colpo d’occhio. In questa gara i sostenitori azzurri avranno l’occasione di verificare la crescita della propria squadra che, in caso di un nuovo successo, non potrà più nascondersi dietro un dito.