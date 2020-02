L’AVVERSARIO – Domani sera il Napoli ospite del Brescia

Dopo la vittoria a Cagliari, il Napoli sfiderà domani alle 20:45 al Rigamonti il Brescia per la venticinquesima giornata di campionato. La squadra di Diego Lopez è reduce dalla sconfitta contro la Juve ed è a quota 16 punti in classifica, con 4 vittorie, 4 pareggi e 16 sconfitte (4 in casa e 8 in trasferta). Per quanto riguarda le reti, sono 21 quelle realizzate e 44 le subìte; il capocannoniere della squadra è Mario Balotelli con 5 gol, seguono Donnarumma e Torregrossa a 4, Chancellor a 2 e infine con un solo gol Cistana, Tonali, Spalek, Bisoli e Romulo.

I precedenti contro il Napoli – Sonjo 43 i precedenti in massima serie, con 16 vittorie per il Napoli, 15 pareggi e 12 vittorie per il Brescia. L’ultima vittoria del Napoli in casa dei biancazzurri risale alla stagione 2010/2011 col risultato di 0-1. L’ultimo trionfo del Brescia tra le mura amiche nel campionato di Serie B 1999/2000, risultato 3-1.

La formazione tipo del Brescia – Modulo 4-3-1-2 con Joronen in porta, difesa a quattro con Sabelli, Chancellor, Cistana e Martella, a centrocampo Bisoli, Tonali e Dessena, sulla trequarti Bjarnason alle spalle di Balotelli e Skrab.

Mariano Potena

Questo articolo è stato letto 78 volte