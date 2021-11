Appello di Insigne alla tifoseria: “Guagliù domenica vi aspetto, tutti, allo stadio per ricordare il grande Diego”

Il capitano della squadra azzurra Lorenzo Insigne, per la gara di domenica sera, allo stadio Maradona, contro la Lazio dell’ex Sarri, ha voluto lanciare un appello alla tifoseria azzurra, esortandola ad andare in massa, a Fuorigrotta, per omaggiare la memoria del mitico Diego Maradona, ad un anno esatto dalla sua dipartita. Come è stato annunciato, allo stadio, ci sarà la statua ad altezza normale del più grande giocatore al mondo di tutti i tempi. Quest’ultima, regalata alla città, dallo scultore Domenico Sepe, farà un giro di campo, prima della partita con i biancocelesti, intorno alle 19,15. Ma ecco, nel dettaglio. le parole del fantasista di Frattamaggiore ai tifosi napoletani:

“Guagliù, domenica sera voglio vedere tutti allo stadio, perché alle , alle 19:15 puntuali, ci sarà l’omaggio alla memoria del mitico, unico e inimitabile Diego. Una sorta di evento imperdibile in cui saranno rivisitati i gol realizzati e le magie magistrali del calciatore che ha fatto la storia del calcio a Napoli, inoltre sarà presentata una statua realizzata a misura reale con i calchi della famosa manita e del suo piede fenomenale. Mi raccomando non mancate”