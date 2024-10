ANTEPRIMA PARTITA EMPOLI vs NAPOLI – Azzurri, al Castellani, per allungare sulle insegutrici

Finalmente torna la serie A; il Napoli, dopodomani, dovrà difendere, al Castellani, il primato in classifica e cercare di allungare sulle insguitici, approfiitando degli scontri diretti di questa ottava giornata di campionato, Sulla carta, gli uomini di Conte hanno il compito più facile rispetto alle avversarie. Empoli e Napoli rappresentano le squadre che hanno convinto di più, finora. I toscani, pur avendo perso a Roma, contro la Lazio non hanno sfigurato affatto e costituiscono un banco di prova non indifferente, malgrado il netto divario tra le due formazioni. Come sappiamo, nel Napoli, mancherà Lobotka, vero faro del team del mister salentino. Al suo posto scenderà un campo un sostituto all’altezza, ovvero Gilmour che dà ampie garanzie. L’allenatore della compagine toscana, contro la capolista, si affiderà alle sue certezze, puntando sul duo offensivo formato da Esposito e Colombo. Oltre allo slovacco, nello scacchiere azzurro, non ci sarà neanche Olivera, per cui spazio a Leonardo Spinazzola. Tutto invariato invece nel reparto d’attacco che vedrà i solii noti. Pertanto i due schieramenti previsti sono i seguenti:

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.

NAPOLI (4-3-3): Caprile, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

Passiamo, come di consueto, alle curiosità e ai numeri di questo incrocio: i padroni di casa hanno conquistato i tre punti in otto delle 22 sfide giocate contro il Napoli in massima serie. Inoltre i partenopei sono anche la formazione contro cui l’Empoli ha realizzato più gol, ben 30. Ultimamente, i toscani hanno un trend molto positivo, avendo vinto cinque gare sulle recenti 7. Per gli ospiti, il successo in terra empolese manca dal febbraio 2023, allorquando arrivò un 2 a 0 senza storie. Per dovere di cronaca, dobbiamo dire che le due formazioni di domenica si sono affrontate, tra serie A, B e Coppa Italia in 31 occasioni. Leggero vantaggio dei campani che vantano 13 successi contro 12. Soltanto sei i risultati nulli. Nell’aprile scorso, ci fu la vittoria dell’Empoli per 1 a 0.Concludendo, il lunch match sarà diretto da Abisso di Palermo, arbitro portafortuna degli azzurri, i quali, con lui in campo, hanno conquistato, su nove partite, otto volte i tre punti in palio, nell’altra gara si registra un pari.