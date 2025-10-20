COPERTINA

De Laurentiis lancia l’allarme: “Si gioca troppo, bisogna cambiare. In Nazionale solo fino ai 23 anni”

Vincenzo Letizia 20 Ottobre 2025 0 1 min read

Washington, 20 ottobre 2025 – Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha usato mezze parole ieri durante il suo intervento al convegno della National Italian American Foundation (NIAF): il calcio europeo, a suo avviso, è sull’orlo di un collasso fisico per i giocatori. Secondo lui le regole attuali non reggono più e occorre una rivoluzione, che passi anche attraverso una riforma draconiana dei criteri per la Nazionale azzurra.

“Troppi impegni, i giocatori non reggono”

Si gioca troppo, i calciatori alla fine non ce la faranno più a fare 50, 60 o 70 partite all’anno”, tuona De Laurentiis, denunciando un eccesso di calendari che mette a rischio il fisico degli atleti e il valore dei campionati locali. “I vertici del calcio non vogliono cambiare per paura di perdere la poltrona”, accusa, invitando a un cambio drastico di mentalità e di regole.

Secondo il presidente, spesso si dà priorità alle competizioni internazionali e alle Nazionali, a scapito dei club che si sobbarcano il peso degli stipendi e dei prestiti per tutto l’anno. È una questione, per lui, di rispetto e di equilibrio economico.

Rivoluzione Nazionale: “Solo fino ai 23 anni”

Il cuore della proposta dirompente: una età limite per vestire la maglia della Nazionale. De Laurentiis propone che, una volta compiuti i 23 anni, un giocatore non possa più essere convocato, allo scopo di valorizzare i giovani emergenti. “Se fai giocare chi ha 37, 35 e 30 anni e questi si infortunano, stai dando un calcio agli stinchi ai campionati locali” – spiega – “non c’è rispetto per questi campionati”.

Il ragionamento è il seguente: dare spazio ai giovani in Nazionale permetterebbe di preservare i veterani per le competizioni di club, riducendo carichi di lavoro e infortuni. Inoltre, secondo De Laurentiis, anche la logica dei prestiti andrebbe regolamentata meglio: molti giocatori guadagnano da una società per 12 mesi pur passando in prestito da un’altra. A suo giudizio serve un sistema più equo.

Reazioni e conseguenze possibili

Le dichiarazioni del patron azzurro non passeranno inosservate. Da una parte potranno suscitare consensi tra coloro che denunciano il sovraccarico agonistico del calcio moderno; dall’altra rischiano l’accusa di essere una forzatura estrema, difficilmente praticabile in uno sport che già oggi dipende molto dall’esperienza e dalla leadership dei senior.

Resta da vedere come federazioni, leghe e club reagiranno a proposte che, sebbene radicali, mettono al centro una questione reale: la salvaguardia del benessere fisico dei calciatori e la sostenibilità dei calendari sportivi.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Sarri: “Grande gara, ma dovevamo chiuderla prima. In Europa League facciamo fatica a trovare stimoli

Nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, l’allenatore del Napoli Maurizio Sarri dichiara: “Una risposta dopo la sconfitta in Europa […]

18 Febbraio 2018 0 1 min read

Napoli, Fabian Ruiz: “Rinnovo contratto? Spero arrivi presto. Mia madre il mio idolo”

Il centrocampista spagnolo dal ritiro della Nazionale si racconta a Marca: “A Napoli sono molto contento, spero che il rinnovo del contratto arrivi presto. Qui vivono il calcio in maniera molto passionale. Gli idoli? Capi, Xavi, Iniesta e mia madre. A lei devo tutto”

5 Settembre 2019 0 2 min read

Napoli, l’aggiornamento sulle condizioni di Allan

Sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha rilasciato un bollettino medico con gli aggiornamenti sulle condizioni di Allan, infortunatosi domenica nel corso di Chievo-Napoli. Ecco […]

21 Febbraio 2017 0 24 sec read

Pedullà rivela: “De Guzman al Burnemouth, c’è il si del giocatore: le ultime”

La scorsa settimana vi avevamo parlato di una trattativa completamente riaperta per il trasferimento di Jonathan De Guzman dal Napoli al Bournemouth, tormentone della scorsa […]

10 Novembre 2015 0 26 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui