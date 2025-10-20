De Laurentiis lancia l’allarme: “Si gioca troppo, bisogna cambiare. In Nazionale solo fino ai 23 anni”

Washington, 20 ottobre 2025 – Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha usato mezze parole ieri durante il suo intervento al convegno della National Italian American Foundation (NIAF): il calcio europeo, a suo avviso, è sull’orlo di un collasso fisico per i giocatori. Secondo lui le regole attuali non reggono più e occorre una rivoluzione, che passi anche attraverso una riforma draconiana dei criteri per la Nazionale azzurra.

“Troppi impegni, i giocatori non reggono”

“Si gioca troppo, i calciatori alla fine non ce la faranno più a fare 50, 60 o 70 partite all’anno”, tuona De Laurentiis, denunciando un eccesso di calendari che mette a rischio il fisico degli atleti e il valore dei campionati locali. “I vertici del calcio non vogliono cambiare per paura di perdere la poltrona”, accusa, invitando a un cambio drastico di mentalità e di regole.

Secondo il presidente, spesso si dà priorità alle competizioni internazionali e alle Nazionali, a scapito dei club che si sobbarcano il peso degli stipendi e dei prestiti per tutto l’anno. È una questione, per lui, di rispetto e di equilibrio economico.

Rivoluzione Nazionale: “Solo fino ai 23 anni”

Il cuore della proposta dirompente: una età limite per vestire la maglia della Nazionale. De Laurentiis propone che, una volta compiuti i 23 anni, un giocatore non possa più essere convocato, allo scopo di valorizzare i giovani emergenti. “Se fai giocare chi ha 37, 35 e 30 anni e questi si infortunano, stai dando un calcio agli stinchi ai campionati locali” – spiega – “non c’è rispetto per questi campionati”.

Il ragionamento è il seguente: dare spazio ai giovani in Nazionale permetterebbe di preservare i veterani per le competizioni di club, riducendo carichi di lavoro e infortuni. Inoltre, secondo De Laurentiis, anche la logica dei prestiti andrebbe regolamentata meglio: molti giocatori guadagnano da una società per 12 mesi pur passando in prestito da un’altra. A suo giudizio serve un sistema più equo.

Reazioni e conseguenze possibili

Le dichiarazioni del patron azzurro non passeranno inosservate. Da una parte potranno suscitare consensi tra coloro che denunciano il sovraccarico agonistico del calcio moderno; dall’altra rischiano l’accusa di essere una forzatura estrema, difficilmente praticabile in uno sport che già oggi dipende molto dall’esperienza e dalla leadership dei senior.

Resta da vedere come federazioni, leghe e club reagiranno a proposte che, sebbene radicali, mettono al centro una questione reale: la salvaguardia del benessere fisico dei calciatori e la sostenibilità dei calendari sportivi.