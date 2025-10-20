NEWS

Champions, Dest (PSV): «Il Napoli è pericoloso se gli lasci spazio»

Vincenzo Letizia 20 Ottobre 2025 0 1 min read

Eindhoven / Napoli – Sergiño Dest, terzino del PSV, ha preso la parola nella conferenza stampa alla vigilia dell’attesa sfida di Champions contro il Napoli. Con un tono misurato ma deciso, il giocatore olandese ha cercato di gettare luce sui punti deboli degli azzurri, ma anche sulle armi con cui la sua squadra intende affrontare la trasferta.

Fiducia e cautela – «Vogliamo vincere»

«Speriamo di prendere i tre punti», ha esordito Dest, che ha riferito di essere in buone condizioni nonostante un recente infortunio. «Dobbiamo avere la mentalità giusta contro il Napoli: in Italia il calcio è molto fisico e spesso sei uno contro uno, che è una situazione in cui posso mettermi in mostra. Da loro prendo la mentalità “vita o morte”».

Il difensore si è poi soffermato sui rapporti personali dentro e fuori dal campo: «Non ho ancora parlato con Lang, ma se gioca dovrà seguirmi — non il contrario. Siamo amici, ma sul campo ognuno farà il proprio dovere».

Napoli: rischi e punti deboli

Dest non nasconde rispetto per l’avversario, ma non rinuncia ad analizzare le sue insidie: «Mi sorprende che non giochi (Lang, ndr), ma ogni nuovo allenatore porta novità. Mi dispiace per il gol annullato contro il Torino, so che Lang è un tipo schietto».
Alla domanda sulle differenze con il Napoli allenato da Spalletti, Dest risponde: «Ho l’impressione che fosse una squadra solida; anche ora (con il nuovo corso) non sarà facile affrontarli. Hanno perso elementi come Kvara, ma rimangono pericolosi».

Sulle stelle del Napoli Dest richiama l’attenzione su De Bruyne e McTominay: «Sono giocatori forti e quando muovono il pallone diventano pericolosi. Dobbiamo restare compatti e concentrati fin dall’inizio».
Infine, la frase che racchiude l’ansia e l’ambizione: «Se lasciamo spazi, il Napoli può far male. Hanno un centrocampo fisico e qualità — dobbiamo ridurre i margini». «Il Napoli è una squadra fantastica e ha un grande allenatore» – ha aggiunto, chiudendo il discorso con un riconoscimento verso l’avversario.

