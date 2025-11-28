NewsMix24

EUROPA LEAGUE – Successi importanti per Bologna e Roma che hanno battuto, in casa, rispettivamente Midtylland e Salisburgo

Armando Fico 28 Novembre 2025 0 30 sec read

Un giovedì europeo molto positivo per Bologna e Roma che ieri hanno giocato per il quinto turno della secondamanifestazione continentale. Infatti gli emiliani hanno travolto, alDall’ara, ilSalisburgo per 4 a 1, proseguendo il momento magico che stanmno vivendo i giocatori di Italiano e i giallorossi di Gasperini hannoavuto la meglio, in .rimonta, sul Midtylland per 2 a 1. In virtù di questi risultati, nella classifica generale, guidatadal Lione,  la Roma si porta al quindicesimo posto con 9 punti ed il Bologna in diciottesima posizione con 8 . In Conference League, invece, prosegue il momentaccio della Fiorentina che ha perso, al Franchi, per 0 a 1 contro i greci dell’Aek di Atene.

