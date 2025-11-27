F1, Montezemolo a Radio 24: “Peggio la Juve o la Ferrari? È un bel match, ma sono più preoccupato per i ferraristi” 

“Chi deve essere più preoccupato tra i tifosi della Ferrari e quelli della Juventus? È un bel match!” risponde con una battuta a Tutti convocati su Radio 24 Luca Cordero di Montezemolo, parlando del momento non esaltante di Maranello e della Vecchia Signora. “Devo dire la verità, guardando al futuro, credo debbano essere più preoccupati i tifosi della Ferrari. Quindi Spalletti è l’uomo giusto per risollevare la Juve? Questo non lo so”, afferma Montezemolo che poi aggiunge: “Io ho avuto la fortuna di vincere 19 campionati del mondo tra piloti e costruttori. Ma ne ho persi undici all’ultima gara. Lo sport non è una scienza esatta. Spero che la Ferrari, che da tanti anni non è in grado di giocarsela all’ultima gara, che almeno quello lo faccia, perché vorrebbe dire essere competitivi. Io sogno una Ferrari in grado, nella peggiore delle ipotesi, di perdere il Mondiale all’ultima gara, non di non essere fuori dal Mondiale.”